الأزمي يهاجم منيب ويصفها بالغبية ومناضلي حزبها بفاس بأصحاب المعارك “الافتراضية”

جدة - عبدالحي حسين - شن إدريس الأزمي عمدة فاس والقيادي في حزب العدالة والتنمية، هجوما عنيفا على نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، على خلفية الانتقادات والاتهامات التي وجهتها لمجلس مدينة فاس بخصوص شركة التنمية المحلية لمواقف السيارات.

وقال الأزمي في فيديو بثه عبر تقنية البث المباشر بصفحته الرسمية في “فايسبوك”، ردا على كلام منيب “قالت إن فاس كانت ذكية حينما كان العالم غبيا، وأنا أقول لك السيدة الأمينة العامة، فاس كانت ذكية وأهلها أذكياء كانوا ولازالوا، وليسوا في حاجة إلى أن تتدخلي وتذكريهم بالماضي، فهم بذكائهم ومدينتهم كانوا حاضرا ومستقبلا”.

وأضاف الأزمي مهاجما منيب “وبلا منذكرك أن البعض اليوم يثبت أنه غبي في الوقت الذي فيه العالم كامل ذكي. عندما يتحدث البعض عن أن فيروس كورونا صناعة ومؤامرة، هذا الوقت الذي ظهر فيه لوحده غبي والعالم كله ذكي”، في إشارة إلى التصريحات السابقة لمنيب التي اعتبرت فيها فيروس كورونا “مؤامرة”.

ومضى رئيس برلمان حزب العدالة والتنمية في رده على الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، حيث قال: “تمدحين مدينة برشلونة ومجالسها تحقق مداخيل من مواقف السيارات وتستثمرها في تحسين الخدمات، وفاس ألا تستحق هذا المشروع لتقوم بذلك؟”.

وزاد الأزمي مخاطبا منيب “قلت الناس يستثمرون هذه الأموال لتقديم الخدمات ولا ينهبونها، وأنا أقول لك، عن أي عالم تتحدثين وأين رأيت هؤلاء الذين ينهبون في فاس”، وأضاف، “تطلقين الكلام على عواهنه، وأنا اقول لك فاس قطعت مع النهب والرشوة والريع ولم يكن لك أي دور في هذا الموضوع لا أنت ولا مناضلي حزبك أصحاب المعارك الافتراضية”.

واتهم الأزمي نبيلة منيب بالعمل على تشويه المشروع (شركة التنمية المحلية لمواقف السيارات بفاس) انطلاقا من معطيات غير دقيقة، ولم تتأكدي منها وأنت العالمة والباحثة”، معتبرا أن الكلام الذي قالته “لا يليق بأمينة عامة ولا يليق بامرأة سياسية ودكتورة”، مؤكدا أن الزعماء “لا يبنون معاركهم على معطيات وهمية يقدمها لهم مريدوهم مليئة بالكذب، بل يؤطرون الناس ويقدموا الحقائق. وإذا أردت البحث عن معركة حقيقية، فابحثي عن خصوم حقيقيين ينهبون المال العام”.