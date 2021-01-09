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اكتشاف مقبرتين قديمتين مزينتين بجداريات نادرة في الصين

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الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية الصينية، أمس الجمعة إنه تم اكتشاف مقبرتين قديمتين مزينتين بجداريات نادرة تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907) في مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين.

وتحتوي اللوحات الدقيقة على مناظر لإرور ، ورجال قبائل من الشمال، وخيول تدريب، وإبل رائدة. تم العثور عليها الشهر الماضي في قرية بولي ، على بعد حوالي 40 كيلومترا من عاصمة المقاطعة شيان ، وفقا لأكاديمية شنشي للآثار.

وقال لي مينج، باحث في المقبرة، إن قرعة ترويض الخيول المرسومة على إحدى المقابر يعتقد أنها مرتبطة بحياة صاحب المقبرة ، الذي كان مسؤولاً عن الخيول في أوائل عهد أسرة تانغ وفقًا للنقوش.

وأضاف لي أن اكتشاف المقبرتين وفر مواد جديدة لدراسة الجداريات والعادات الاجتماعية في ذلك الوقت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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