شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فريدة الشوباشى: سأنضم إلى لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، إنها ستنضم إلى لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، مؤكدة أنها ستدعم مجال الفن والثقافة والإعلام بشكل كبير خلال تواجدها فى اللجنة.

وأوضحت فريدة الشوباشى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن لديها العديد من الأفكار والمقترحات التى تدعم مجال الفن فى الدولة المصرية، وستتقدم بتلك المقترحات خلال تواجدها فى اللجنة، مؤكدة أنها لا تسعى إلى الترشح على رئاسة أى من اللجان النوعية بمجلس النواب.

وكان المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، قد قال إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021 ستنعقد يوم الثلاثاء، بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد يوم 12 يناير الجارى الساعة 11 صباحا.

وأضاف فوزى، أن الجلسة ستبدأ برئاسة فريدة الشوباسى، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت، مضيفا أن رئاسة الشوباشى للجلسة تنتهى بانتخاب رئيس المجلس، حيث إنه بمجرد إعلان نتيجة انتخابات رئيس المجلس يصعد الرئيس المنتخب للمنصة، ويتسلم إدارة الجلسة.