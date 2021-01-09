شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أيه مدنى: صوت الشباب أصبح مسموعا الآن وطاقة أمل لغدٍ أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة آية مدنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها شعرت بفرحة عارمة ولم تكن تتوقع مطلقا أنه سيتم اختيارها لعضوية مجلس النواب، الأمر الذى سيجعلها في موقع المسئولية، مؤكدة أنه أصبح الآن صوت الشباب مسموعا لأعلى الجهات بالدولة، وهذا الأمر يعتبر طاقة أمل لغد أفضل فى مصر.

وتابعت نائبة مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية في برنامج حصاد الأسبوع والمذاع على قناة اكسترا نيوز أن هناك عددا من الملفات المطروحة يتم مناقشتها وبحثها حاليا وفور اكتمالها سيتم طرحها في المجلس.

وتابعت أنها ستهتم كثيرا بالرياضة المصرية، مشيرة إلى أن أعداد ممثلى مصر فى البطولات الأولمبية قليل مقارنة بباقى الدول، مؤكدة أن للبيت دور كبير في تشجيع الأبناء على الرياضة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يقام في مصر بطولة للأولمبيات.