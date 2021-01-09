شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فرحة الشناوى تؤكد اهتمامها بقضايا المرأة والصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة الدكتورة فرحة الشناوى عميد كلية الطب الأسبق بجامعة المنصورة، إن أول شعور انتابها عندما علمت باختيارها من قبل القيادات السياسية، لتكون نائبة بمجلس النواب كان مزيجا من الفرح والفخر والمسئولية.

وتابعت النائبة فرحة الشناوى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc ، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان أن الأولويات التى ستهتم بها هى قضايا المرأة والصحة والتعليم.

من ناحية أخرى كانت قد ضمت قائمة المعينين في مجلس النواب من رئيس الجمهورية، الدكتورة فرحة الشناوي، وهى أول سيدة شغلت منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الجامعة.

وشغلت فرحة الشناوي منصب مقرر المجلس القومى للمرأة لإسهاماتها فى تبنى قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيل المرأة وحصلت على العديد من الجوائز العلمية ومن الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية من أهمها : جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 فى مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمى وجائزة فارس عام 98 من الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.