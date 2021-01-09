شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان انتصار لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فريدة الشوباشى، إنها سوف تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لأنها أكبر الأعضاء سننًا، وإن هذا الأمر يشعرها بالسعادة، مشيرة إلى أنه كانت هناك محاربة للمرأة المصرية قبيل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد.

وأضافت فريدة الشوباشى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى أعاد للمرأة المصرية كرامتها وحريتها، متابعة: "مصر حاليًا تعيش أزهى عصورها من حرية المرأة" .

وأوضحت أن اهتمامها في المجلس سيكون لتناول القضايا الوطنية بغض النظر كان صاحبها رجل أم أنثى، مؤكدة أنها تشعر بأن تاريخها قد توج باختيارها لعضوية مجلس النواب، وأنها سعيدة جدًا لكونها أول سيدة تدير الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل، مؤكدة أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان هو إنصاف لها وانتصار لمصر.