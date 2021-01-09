شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الوحش يوضح مكاسب المرأة المصرية فى الفصل التشريعى المقبل بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم زراعة الكبد بجامعة الأزهر والمستشار الطبي لصندوق تحيا مصر ونائب مجلس النواب، إن برلمان 2010 كان يوجد به 7 سيدات فقط، واليوم يوجد في البرلمان مائة واثنان وستين سيدة فى البرلمان المصرى، وهذه سابقة من نوعها، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى في التاريخ أن يحدث أن تترأس سيدة أول جلسة في الفصل التشريعى وهذه مكاسب للمرأة المصرية.

وتابع الوحش، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مساء dmc والذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان، أنه شعر بنوع من الذهول عندما علم أن القيادة السياسية هى التي قد اختارته ليكون نائبا بمجلس النواب، مؤكدا أن همه الشاغل الآن وجود ضوابط منظمة من لجنة الصحة في توزيع اللقاح والتحويل إلى دولة رقمية للاتجاه إلى مستقبل أفضل. من جانب أخر، كانت قد هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضائها الذين نالوا ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعيين فى مجلس النواب، من بين 28 عضوًا وفقًا لما نص عليه الدستور، وهم هدى عبد الستار وآية مدنى وعماد خليل.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لنوابها التوفيق والسداد فيما أوكل إليهم من مهام، تطبيقًا لشعار برلمان بمفهوم جديد، كما تقدمت التنسيقية بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه المتواصل بتمكين الشباب وحرصه علي اختيارهم.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قدمت للحياة السياسية المصرية 12 نائبا بمجلس الشيوخ، و28 نائبا بمجلس النواب و6 أعضاء باللجان النوعية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعود قصة نجاح هذا الكيان الشبابى إلى حالة التناغم الشديد بين أعضائه والتوافق حول المصلحة العامة للوطن، وكذلك لما يتمتع به أعضاءه من الثقافة العالية والخبرة التى اكتسبوها من عملهم فى المجال العام بصفة عامة والسياسى والمجتمعى بصفة خاصة.