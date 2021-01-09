شكرا لقرائتكم خبر عن 11 اختصاصا لرئيس صندوق الإسكان الاجتماعى.. متابعة تنفيذ السياسة العامة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 ، وفيما يلى نستعرض اختصاصات الرئيس التنفيذي للصندوق وفقا لما ورد بالتشريع:

يختص الرئيس التنفيذي للصندوق بما يأتي:

1. إعداد برنامج الإسكان الاجتماعي بمحاوره المختلفة وعرضه على مجلس إدارة الصندوق للاعتماد.

2. إعداد برنامج العمل والخطة السنوية للصندوق والإشراف على تنفيذه.

3. متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الصندوق.

4. الإشراف على استلام الأراضي التي تخصصها الحكومة دون مقابل لإقامة مساكن عليها من المستوى الاقتصادي مزودة بالمرافق العامة مع تحمل الدولة تكلفتها الفعلية أو جزءا من التكلفة أو غير ذلك من صور الدعم وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، وذلك لتغطية احتياجات ذوي الدخول المنخفضة، ويتم تحديد مستويات التشطيب ومساحة الوحدات وفقا للمعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

5. الإشراف على إعداد قاعدة بيانات بنشاط الصندوق.

6. الإشراف على إعداد الموازنة السنوية للصندوق وتنفيذها بعد الاعتماد من مجلس إدارته.

7. الإشراف على إعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بعمل الصندوق وتقييم الأداء.

8. الإشراف على إعداد القوائم المالية والحساب الختامي للصندوق.

9. الإشراف على إصدار النشرات الدورية وتنظيم البرامج التدريبية والثقافية والمؤتمرات المتعلقة بالتوعية بأحكام هذا القانون وقانون التمويل العقاري، وضمان نشاط التمويل العقاري ودعم منخفضي الدخل.

10. متابعة شراء أو استئجار ما يحتاجه الصندوق من مبان للفروع والمكاتب ووسائل النقل والانتقال والمعدات والآلات والأجهزة وغيرها.

11. اقتراح استراتيجية وسياسة استثمار أموال الصندوق وتنفيذها بعد الاعتماد من مجلس إدارته، على أن يراعى عند إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية.