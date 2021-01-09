شكرا لقرائتكم خبر عن باحث مصرى بأمريكا يتوقع حدوث اغتيالات بين الديمقراطيين والجمهوريين الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال توفيق حميد الباحث السياسى من أمريكا، إن المحكمة العليا فى أمريكا رفضت أن تأخذ القضية المتعلقة بنتائج الانتخابات الأمريكية، مضيفا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه أخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الفترة المقبلة من الممكن أن تشهد اغتيالات وأعمال شغب فى أمريكا بين الديمقراطيين والجمهوريين، مضيفا أن هناك طرف ثالث فى أمريكا هو من قام بهذه الواقعة بالكونجرس.

وتابع، أن الديمقراطيين يريدون إزلال دوانالد ترامب وخروجه بشكل مهين من رئاسة البلاد.

وتواجه أمريكا 13 يومًا من الخطر قبل رحيل قائد جعل جماعته فى مبنى الكابيتول الأمريكى تتمرد على تقليدًا استمر لأكثر من 220 عامًا من الانتقال السلمى للسلطة، وبحسب شبكة "سى إن إن الأمريكية"، أثار سلوك الرئيس دونالد ترامب المثير للفتنة أزمة كاملة داخل البيت الأبيض في أيامه الأخيرة، بعد خلاف مع نائب الرئيس مايك بنس الذى وصفته الشبكة بالمخلص للغاية، والذى رفض الانضمام إلى الجهود غير المجدية والمدمرة لإلغاء نتيجة الانتخابات.

وكان أعرب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، عن حزنه الشديد لوفاة ضابط شرطة الكابيتول الأمريكي برايان سيكنيك الذى توفى متأثرا بجروح أصيب بها أثناء التصدى لأعمال الشغب التى قام بها أنصار الرئيس دونالد ترامب الأربعاء أمام مبنى الكونجرس.

وكتب مايك بنس، عبر حسابه بموقع تويتر: "لقد شعرت أنا وكارين بحزن عميق عندما علمنا بوفاة ضابط شرطة الكابيتول الأمريكي برايان سيكنيك، ونرسل أعمق تعاطفنا وصلواتنا لعائلته وأصدقائه وزملائه الضباط".