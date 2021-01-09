شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للنائب عماد خليل المعين بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال 3 أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعيين فى مجلس النواب المصرى، من بين 28 عضوًا وفقًا لما نص عليه الدستور، من بينهم النائب عماد خليل.

وينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للنائب عماد خليل...

- حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة

- حاصل على دبلومة دراسات حقوق الإنسان من المعهد الدنماركى

- حاصل على دبلومة القيادة الحكومية عام 2019 من جامعة ميزورى بالولايات المتحدة الأمريكية

- حاصل على دبلومة فى تنمية المهارات البحثية بالتحليل السياسى

- حاصل على دورة أكاديمية ناصر العسكرية – دورة المحررين العسكريين –بدرجة ممتاز

- عمل صحفيا بجريدة وطنى وصولا لدرجة مساعد رئيس تحرير من 2003 حتى 2010

- عمل كاتبا صحفيا فى جريدة المصرى اليوم من 2010 حتى الان

- عمل رئيسا لتحرير عدد من البرامج في قناة التحرير والمحور ودى ام سى وإكسترا

- عمل مستشارا إعلاميا لقناة ten من 2017 حتى الآن ورئيس تحرير إحدى البرامج

- مدير الإعداد والتقديم بقناة ctv ومستشار التحرير فى القناة من 2019 حتى الآن

- مستشار إعلامى للمعهد القومى للإدارة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من 2019 حتى الآن

- عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لرجال الأعمال والمصريين فى الخارج من 2019 حتى الآن

- رئيس لرابطة صحفى الملف القبطى من 2011 حتى الآن