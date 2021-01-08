شكرا لقرائتكم خبر عن بناء آلاف المقابر في البرازيل لاستيعاب وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم مدينة ماناوس الواقعة في منطقة الأمازون البرازيلية حفر 22 ألف مقبرة جديدة للحيلولة دون انهيار نظام الدفن بعد زيادة الوفيات بسبب فيروس كورونا.

وقال ديفيد ألمايدا رئيس بلدية ماناوس عاصمة ولاية الأمازون البرازيلية للتلفزيون المحلي "بورن ديا أمازونيا" أمس الجمعة إن البناء سيبدأ "في الأيام المقبلة".

وأضاف ألمايدا قائلا: "علينا استخدام المساحة المتوافرة لدينا وسنعمل على جعل المقبرة رأسية".

وكانت مقبرة سيميتيريو دو تراوما واحدة من المقابر التي تم فيها وضع مقابر جماعية في البرازيل خلال الموجة الأولى من وباء كورونا في ربيع 2020.

وأوضح ألمايدا أن عدد وفيات كورونا في البرازيل وصل يوم الخميس إلى 200 ألف حالة.

ويمكن الآن أن يعود سيناريو العام الماضي حسب اعتقاد ألمايدا، حيث وصلت طاقة استيعاب المستشفيات والمقابر عندئذ حدودها القصوى.

في الوقت نفسه لا تزال البرازيل وهي أكبر دول أمريكا اللاتينية بدون حملة تطعيم للسكان.