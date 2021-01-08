شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تمدد الإغلاق خشية موجة ثالثة لكوورنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في اليونان اليوم الجمعة، تمديد إغلاقها للبلاد حتى يوم 18 من الشهر الجاري، خوفا من موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.

وتنتهي القيود الحالية يوم الاثنين.

وفي ضوء الارتفاع الكبير في الإصابات بعد إجراءات الإغلاق المخففة خلال عطلة فترة عيد الميلاد، قررت السلطات تمديد الإجراءات. ومع ذلك، ستظل مراكز الرعاية النهارية والمدارس الابتدائية والمدارس الخاصة مفتوحة اعتبارًا من يوم الاثنين.

كما شددت اليونان قيود السفر اليوم الجمعة. ويتطلب الأمر من الأشخاص الوافدين للبلاد دخول الحجر الصحي لمدة سبعة أيام ، مقابل ثلاثة أيام سابقا.