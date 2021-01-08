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مقتل وإصابة 5 مدنيين بشظايا قذيفة حوثية في تعز

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الدمام - شريف احمد - قتل وأصيب خمسة مدنيين في اليمن اليوم بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على حي سكني في مدينة تعز، المركز الإداري لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استهدفت حي المطار القديم بقذيفتين من مواقع تمركزها في منطقة غراب، وأسفر هذا الاستهداف عن مقتل طفل في الخامسة عشرة من عمره، وإصابة طفلين آخرين وامرأتين بجروح خطرة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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