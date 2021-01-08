محافظة بغداد تستجيب لمطالبة مكتب الجنابي وتوافق على اكساء خمس مناطق

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، انه "تم قيام محافظة بغداد باعلان المناقصة رقم ٢٣ المتضمنة تبليط المناطق المدرجة ادناه :

١: منطقة حي الفاروق والكرانصة والانوار في ناحية الجسر

٢: منطقة باوي والقرى المجاورة لها في مركز القضاء



٣: منطقة الجعارة وحي الامام الباقر في مركز القضاء

٤: منطقة قرية البانورما والحضاريين في مركز القضاء

٥: منطقة كصيبة والكرزية والقرى المجاورة في مركز القضاء

واضاف "تمت الاستجابة لذلك بعد ان طالب مكتب النائب زياد الجنابي بأكساء تلك المناطق وتم متابعة الطلب مع الجهات ذاتةالعلاقة في محافظة بغداد ووزارة التخطيط ومن خلال الكتب الرسمية المرسلة من قبل النائب زياد الجنابي الى تلك الجهات".



وتابع "ستبقى المطالبة بتقديم الخدمات لأهلنا هو شغلنا الشاغل لحين تحقيق الهدف المنشود بجعل قضاء المدائن بكافة مناطقه قضاء نموذجيا بمعاونة الجهات الحكومية الأخرى".