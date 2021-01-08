اليمن: إدراج الحوثي على قوائم الإرهاب ينقذ المدنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبرت الحكومة اليمنية إدراج الحوثي في قوائم الإرهاب الدولي يعد بمثابة انقاذ للمدنيين من الجرائم اليومية للمليشيات.

وجددت الحكومة اليمنية، الجمعة، مطالباتها بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، متعهدة أنها لم ولن نتخلى عن التشبث بذلك واتخاذ إجراءات رادعة تحد من ممارساتهم الإرهابية خصوصا في مناطق سيطرت الانقلابيين.

ونددت الحكومة في بيان لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأشد الكلمات قسوة في جرائم مليشيا الحوثي ضد سكان بلدة "الحيمة" شرق محافظة تعز وحصارها وقصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما اسفر عن سقوط عشرات الضحايا من النساء والأطفال.

وذكر البيان أن هذه الجريمة التي تستهدف المدنيين والأهالي العزل تأتي بالتزامن مع تصعيد آخر تشنه المليشيات في مديريات "صالة "و"القاهرة" و"المظفر" في تعز منذ عام كامل، في مسعى لإبقاء حصارها على مدينة تعز وضمن ممارسة انتقامية ترتكب بدوافع طائفية مقيتة.

وأعربت الحكومة عن "مخاوفها الجدية" من ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين في بلدة "الحيمة" لا سيما في صفوف الأطفال والنساء، محذرة من أن إقدام المليشيات على اقتحام البلدة سوف يفضي لارتكاب أعمال انتقامية وتصفيات واسعة بحق السكان كما حدث في كثير من المناطق السنوات الماضية.

ودعا البيان الجيش اليمني والتحالف العربي للقيام بمسئولياتهم والعمل على تفادي ارتكاب الحوثيين لمجازر وحشية وشيكة بحق المدنيين في بلدة "الحيمة" كما دعت المنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الحقوقي الى متابعة ورصد تلك الممارسات والتنديد بها.





وارتفع عدد ضحايا قصف مليشيات الحوثي لعزلة "الحيمة" بمديرية التعزية إلى 9 قتلى و 24 جريح فيما بلغ عدد المختطفين والرهائن إلى 45 مدنيا بينهم أطفال، وذلك في أحدث حصيلة تقلت ”الخليج 365” نسخة منها.

وسجلت الحصيلة الصادرة عن مركز تعز الحقوقي لرصد انتهاكات مليشيا الحوثي في اليوم الثالث من حصار "الحيمة" أن 63 منزلا تعرضوا للمداهمة بينهم 3 احرقت و5 اخرين تم نسفها بالعبوات الناسفة فيما تعرض 13 منزلاً للتدمير جراء القصف بالسلاح الثقيل.

وطلب المركز الحقوقي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتسيير قوافل إغاثة إنسانية مستعجلة لكسر الحصار المفروض على قرى بلدة الحيمة وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى.

كما استغربت في الوقت ذاته من استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الإبادة الجماعية والإنتهاكات المروعة التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين والتي ترقى إلى "جرائم حرب ".

ودخل الحصار الحوثي على بلدة "الحيمة" اليمنية يومه الثالث على التوالي في جرائم إبادة وحرب ضد الإنسانية خارج مرأى العالم.

وتطوق مليشيا الحوثي قرى البلدة من كافة المنافذ وعمدت، الخميس، إلى عزل السكان كلياً عبر قطع الإتصالات والإنترنت، فيما اشتدت ضراوة القصف المدفعي وحملات الاعتقالات وأخذ الرهائن الأطفال، وفقا لمصادر محلية تحدثت لـ"الخليج 365".

