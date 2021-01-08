وفد أمريكي بالمغرب الأحد.. انطلاقة اقتصادية بصبغة دبلوماسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُنتظر أن يحل بالمغرب، الأحد المقبل، وفد أمريكي بقيادة ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، سيقوم بزيارة لمدينة الداخل المغربية.

زيارة الوفد المرتقبة لمدينة الداخل تأتي في خضم استعداد الولايات المتحدة لافتتاح قُنصلية لها بالمدينة المغربية الجنوبية.

مصادر دبلوماسية، كشفت لـ"الخليج 365"، أن وفد شينكر سيضم الرئيس المدير العام لشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكي آدام سيث بويلر، وديفيد شينكر السفير الأمريكي لدى الرباط، حيث يتفقد الثلاثة رفقة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وفقا لبرنامج الزيارة، مبنى القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة، في أفق افتتاحه قريباً.

الجانبان، المغربي والأمريكي، سيعقدان مؤتمراً صحفياً يُعلن من خلاله عن تفاصيل الاستثمارات الأمريكية بالمنطقة، خاصة أن المملكة المغربية وقعت الشهر المنصرم اتفاقيتين اقتصاديتين مع الولايات المتحدة الأمريكية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى عن الجانبين.

وفي ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيعه مرسوماً رئاسياً تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بموجبه بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، ويدعم الحكم الذاتي كمقترح لحل النزاع في المنطقة.

وحسب مصادر من الجانبين المغربي والأمريكي فإن الاتفاق الأمريكي المغربي، يهدف لإطلاق مخطط كبير من الاستثمارات الأمريكية في المغرب، وخاصة بأقاليم المغرب الجنوبية، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي.

من شأن هذه الخطوة، حسب متابعين، تعزيز المكانة الاقتصادية والاستثمارية للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، كما سيمنحها جاذبية أكبر للاستثمارات الدولية، سواء المحلية أو التي تربط الاتحاد الأوروبي بالقارة الأفريقية.

ويُنتظر أن تستقطب هذه الخطوة ومثيلاتها جملة من الشركات العالمية التي ستطلق مشاريعها في المنطقة، ما سيجعل المنطقة وفقاً للرُؤية الملكية المغربية، قنطرة نحو العُمق الأفريقي، وبوابة تُطل على الاتحاد الأوروبي.