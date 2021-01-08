بايدن يعلن فريقه الاقتصادي.. ويعلق على رفض ترامب حضور تنصيبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، بمواجهة كورونا وآثارها على الاقتصاد، والعمل على توفير اللقاحات للجميع.

وأضاف بايدن، خلال خطاب، " يشرفني أن أعلن عن أعضاء الفريق الاقتصادي في إدارتي".

وتابع: "إدارتي ستركز على دعم المشروعات الصغيرة، وسنوجه بمساعدة الشركات والأعمال الأكثر تأثرًا بأزمة كورونا".

وكان بايدن أعلن، أسماء معاونيه في إدارة الملفات الاقتصادية، وتضمنت وزارات التجارة والعمل ووكالة الشركات الصغيرة.

واختار بايدن حاكمة ولاية رود آيلاند جينا ريموندو وزيرةً للتجارة، ورئيس بلديّة بوسطن مارتن وولش وزيراً للعمل، والمسؤولة السابقة في إدارة أوباما إيزابيل جوزمان لقيادة الوكالة المعنيّة بالشّركات الصغيرة.

ووصف الرئيس المنتخب لقاحات كورونا بأنها "تبعث على الأمل لتخطي الأزمة"، لكنه استدرك: "نحتاج مليارات الدولارات لتوفير اللقاحات لملايين الأمريكيين".

ولفت إلى أن "توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا كان مهزلة".

وحول أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول، وسقوط ضحايا آخرهم ضابط، توعد بايدن بـ"محاسبة من يقفون وراء مقتل الضابط في اقتحام الكونجرس".

وتعليقا على إعلان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب،عدم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير/كانون الثاني قال بايدن: "ترامب لا يصلح لتولي السلطة وعدم حضوره مراسم التنصيب أمر جيد".

وكان ترامب كتب، عبر حسابة على "تويتر": "إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب".

وبذلك، يصبح ترامب أول رئيس أمريكي يرفض حضور مراسم أداء يمين خلفه منذ أندرو جونسون في عام 1869.