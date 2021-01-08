شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: إدارتي ستكون الأولى في التاريخ من أعراق مختلفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ويلمينغتون: (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، إن إدارته ستكون الأولى في التاريخ من أغلبية ذات أعراق مختلفة.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي. معلناً أن خطته الاقتصادية ستركز على مساعدة المؤسسات الصغيرة.

ووصف بايدن آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأنها «مهزلة». وقال من مقره في مدينة ويلمينغتون في ولاية ديلاوير: «اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة»، مضيفاً أن عملية توزيع اللقاح «ستكون أكبر تحد عملاني يمكن أن نواجهه كأمة».