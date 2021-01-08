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بالفيديو.. الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد – 19»، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء » (واس).
من جهته، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
وقال الربيعة: «اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصاً منه، سلمه الله، على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه - حفظه الله - هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائماً قبل العلاج».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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