شكرا لقرائتكم خبر عن 53859 تلقـوا لقـاح «كـورونا» خـلال 24 سـاعـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا»، ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 166435 فحصاً جديداً خلال الساعات ال 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل تقنيات الفحص.

‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 2950 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 224704.

كما أعلنت الوزارة وفاة 3 نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 697.

‎ وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأعلنت شفاء 2218 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 201396.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوفير لقاح «كوفيد- 19» لأكثر من 50 % من سكان الدولة، أعلنت الوزارة عن تلقي 53,859 شخصاً جرعة من اللقاح خلال الساعات ال 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 941,556 جرعة.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية عن إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. (وام)