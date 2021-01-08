مستشفى دبي يستقبل 400 حالة مصابة بالسرطان سنوياً

دبي: إيمان عبدالله آل علي

كشف مستشفى دبي، التابع لهيئة الصحة بدبي، أن عيادات السرطان تستقبل 8 حالات جديدة أسبوعياً لمصابين بالسرطان، وما يزيد على 400 سنوياً. لافتاً إلى أن سرطان الثدي الأكثر انتشاراً بين النساء، ولدى الرجال سرطان الرئة، والقولون، والبروستات، وأن هناك أسباباً عدة لارتفاع الإصابة بالسرطان في الدولة، منها الفحوص الدورية، والكشف المبكر، وزيادة عدد السياح، والمقيمين، وتوفر التأمين الصحي، وارتفاع الوعي الصحي المجتمعي.

أكدت الدكتورة دينا حمزة، أخصائية أولى - قسم الأورام في المستشفى، أن المستشفى خصص عيادتين لمرضى السرطان يومياً، بواقع 8 في الأسبوع، لمتابعة المرضى واستقبال الحالات الجديدة، ونستقبل يومياً نحو 25 حالة فيهما، أما في ما يخص الحالات الجديدة ، فيستقبل المستشفى 8 حالات جديدة أسبوعياً، وما لا يقل عن 25 شهرياً، وما يزيد على 400 سنوياً.

وأوضحت أن ارتفاع الإصابة بالسرطان في الدولة، له أسباب عدة، تتمثل في أن الدولة مفتوحة وتستقطب جميع الجنسيات، ما زاد عدد المقيمين والسياح، ويترتب على ذلك زيادة أعداد الإصابات، فضلاً عن الفحوص المبكرة والدورية التي تكشف الإصابة بالمرض، وأصبح هناك وعي مجتمعي أكبر بأهمية الفحص المستمر، في ظل التأمينات الصحية التي توفر الرعاية المتكاملة الصحية لجميع المقيمين في دبي، فثمة مرضى اكتشفوا إصابتهم بالمرض نتيجة الفحوص الدورية، ولم يعانوا أية أعراض، فضلاً عن البرامج المتنوعة والفعاليات التي تعزز الثقافة الصحية في المجتمع، فنسبة العلاج تتزايد مع نسبة اكتشاف المرض.

وقالت: قسم التسريب الوريدي يستقبل 15 حالة في اليوم، وقسم العلاج التلطيفي يستقبل بين 18 و20 حالة، وبعضهم يحصلون على خدمة العلاج الكيماوي، وينوّمون في المستشفى، من أسبوع إلى عشرة أيام، وثمة حالات قديمة منذ التسعينات ما زالت تتردد على المستشفى لاستكمال العلاج والمراجعات الدورية، فضلاً عن مرضى منذ عام 2007، تقدّم الرعاية المتكاملة لهم. لافتة إلى أن سرطان الثدي الأكثر انتشاراً بين النساء، ولدى الرجال سرطان الرئة، والقولون، والبروستات.

وأكدت أنه أسبوعياً تحوّل 3 حالات لأخصائية الرعاية النفسية، لتقديم الدعم النفسي للمرضى، وتقديم نصائح لأهالي المرضى لدعمهم، ومساندتهم، خاصة أن هناك مرضى تتغير حياتهم كلياً سواء في حياتهم الاجتماعية، أو في العمل، أو الطعام، ولا يخضع جميع مرضى السرطان للعلاج النفسي. لافتة إلى أن كلفة علاج مريض السرطان تختلف من مريض لآخر، فثمة علاجات تستمر خمسة أشهر، وعلاجات تستمر سنوات عدة.

وقالت: إن مدة بقاء مريض سرطان في المستشفى تراوح بين يومين، وشهر، وربما أكثر، ويعتمد ذلك على الحالة الصحية، ومريض السرطان تكون مناعته ضعيفة، ومن ثم، يفضل بقاؤه في المنزل، وتردده على المستشفى للحصول على العلاج لحمايته من عدوى المستشفيات.

ولفتت إلى أهمية العامل النفسي في تقبل المريض للعلاج، والدور الإيجابي لذوي المريض في رفع الروح المعنوية لديه، وتقبله للحالة المرضية، والتعايش معها، من دون الوصول بالمريض إلى العزلة الاجتماعية.