بايدن: نعيش إحدى أسوأ الأزمات المالية غير العادلة في تاريخنا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن بلاده تعيش إحدى أسوأ الأزمات المالية غير العادلة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف في كلمة، نقلتها قناة الشرق السعودية، اليوم الجمعة "نواجه أزمة وظائف هي الأعمق في تاريخ الولايات المتحدة". وتابع "سنعمل على التصدي للجائحة وإنعاش الاقتصاد".

وحول مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أكد بايدن أن الأمر متروك للكونجرس لاتخاذ قرار بشأنه.

وأوضح بايدن، اليوم الجمعة، أن تركيزه حاليا ينصب على مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاح لجميع الأميركيين، والنمو الاقتصادي.

وأعرب بايدن عن تعاطفه مع أسرة الضابط الذي قتل خلال الاشتباكات التي وقعت الأربعاء بين مناصرين لترامب والشرطة في مبنى الكونجرس.

وتعالت الأصوات في الولايات المتحدة مرة أخرى، لعزل ترامب، بعد أحداث واشنطن الدامية، التي أدت إلى مقتل 4 متظاهرين بالإضافة إلى ضابط.

وقال السيناتور الجمهوري "بن ساس" اليوم الجمعة، إنه "سينظر بالتأكيد" في التحركات الديمقراطية لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي على يد حشد من مؤيديه.

وأضاف ساس لشبكة سي بي إس الإخبارية "إذا اتفق المجلس على القيام بالعملية سأدرس بالتأكيد المواد التي يتحركون على أساسها لأنني أعتقد أن الرئيس تجاهل قسمه".

وقالت كاثرين كلارك مساعدة رئيس مجلس النواب لشبكة سى إن إن الإخبارية، إن الديمقراطيين فى الكونجرس قد يقدمون مواد الإقالة إلى البرلمان للتصويت عليها في مجلس النواب منتصف الأسبوع المقبل إذا لم تستمع حكومة ترامب لدعوات عزله بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.

ولم تفلح محاولة عزل ترامب في عام 2019، حيث برأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من التهم الموجهة إليه.

وإذا عزل مجلس النواب الرئيس للمرة الثانية غير المسبوقة، فإن مجلس الشيوخ سيجري محاكمة وسيحتاج إلى أغلبية الثلثين للتصويت لإدانته.

وكان المئات من مثيري الشغب الموالين لترامب اقتحموا يوم الأربعاء الماضي، مبنى الكابيتول في واشنطن، رمز الديمقراطية الأمريكية. وأطلقت أعيرة نارية ولقي خمسة أشخاص حتفهم في أعمال العنف، بمن فيهم ضابط شرطة.

وتسبب الغوغاء في وقف جلسة مشتركة في الكونجرس كان المشرعون بصدد تأكيد فوز بايدن خلالها في انتخابات نوفمبر الماضي.