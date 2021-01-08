وفاة صيادين اثنين بالكويت واليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

توفي شخصين من أبناء عزبة البرج بدمياط، في حادثين منفصلين خارج الأراضي المصرية، اليوم الجمعة، وسادت حالة من الحزن بين الأهالي، في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لاستقبال الجثمانين للدفن.

وتعرض مصطفى حماد، صياد، لحادث على متن سفينة تجارية داخل ميناء الكويت، ما أدى إلى وفاته، وأخطرت أسرته بالواقعة، بينما توفي محمد هلالي، صياد، جراء إصابته في حادث عمل على متن مركب صيد بدولة اليونان.

ومن المقرر تشييع الجثمانين عقب وصولهما إلى المدينة، غدًا السبت.