الإمارات تعلن إعادة فتح كافة المنافذ مع قطر

اسماعيل عبد الحي - أعلن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خالد عبد الله بالهول في بيان اليوم، الجمعة 8 جانفي 2021، إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، إبتداء من يوم غد السبت.

وقال بالهول إن أبو ظبي ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 جوان 2017، مشيرا إلى أن "بيان العلا" يعد "إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن خالد عبد الله بالهول قوله إن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وتم توجيه الجهات المعنية في الدولة بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها إعتبارا من 9 جانفي الجاري.

وكالات