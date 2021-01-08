فريق بايدن الانتقالى: الرئيس المنتخب يؤمن بضرورة تسريع توزيع لقاح كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، جو بايدن، أنه فور توليه السلطة سيسعى بايدن إلى طرح كل الجرعات المتاحة من لقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول: "الرئيس المنتخب يؤمن بضرورة تسريع توزيع اللقاح وضمان حصول الفئات المعرضة للخطر عليه في أسرع وقت ممكن. الرئيس يؤيد طرح كل الجرعات المتاحة على الفور ويؤمن بأنه ينبغي للحكومة وقف حجب الإمدادات"، وفقا لروسيا اليوم.

وكان بايدن قد وعد في الشهر المنصرم

بأنه في الأيام المئة الأولى من ولايته، سيتم احتواءوالعودة إلى الحياة الطبيعية.

وذكر المتحدث بإسم الفريق الانتقالي للرئيس بايدن إنه "يركز على الاستعداد لتسلم السلطة ويترك للكونجرس وإدارة دونالد ترامب "التصرف على الوجه المناسب" بشأن مساءلة وعزل ترامب.

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في تغريدة مقتضبة الجمعة أنّه لن يحضر مراسم

تنصيب جو بايدن رئيساً، إذ كتب: "إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب في 20 يناير".

توقعات بمغادرة ترامب لفلوريدا بعد تنصيب بايدن

وقال مصدر مطلع إن هناك مناقشات في البيت الأبيض حول مغادرة ترامب واشنطن يوم 19 يناير، وقال المصدر إن من المتوقع أن يسافر إلى منتجعه في ولاية فلوريدا.

وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، أمس الأربعاء، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.