الولايات المتحدة.. بايدن يركز على تسلم السلطة ويترك عزل ترامب للكونجرس

ياسر رشاد - القاهرة - يركز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على الاستعداد لتسلم السلطة، ويترك للكونجرس التصرف على الوجه المناسب بشأن مساءلة وعزل الرئيس الأمريكى المنهية ولايته، دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الفريق الانتقالي لبايدن، آندرو بيتس: "الرئيس المنتخب بايدن ونائبته هاريس يركزان على واجبهما وهو الاستعداد لتسلم السلطة في العشرين من الشهر الجاري، وسيتركان

لـ(مايك) بينس نائب الرئيس (الحالي) والحكومة والكونجرس للتصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا في مسألة مساءلة الرئيس والتعديل 25 بالدستور"، وفقا لروسيا اليوم.

وأدلى المتحدث آندرو بيتس، بهذا التصريح ردا على سؤال من رويترز عن دعوات مساءلة ترامب وعزله على الفور بعد

أن هاجم أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) يوم الأربعاء.

وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، أمس الأربعاء، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال المنصة التي سيعلن من خلالها رسميا تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.