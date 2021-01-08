أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا فى إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت إيطاليا، اليوم الجمعة، 17533 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

و أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، عن تسجيل 620 وفاة بكورونا، تشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في الوفيات وانخفاض في الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 414 وفاة و18020 إصابة، وفقا لروسيا ليوم.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 77911، والإصابات إلى 2237900.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات جراء الفيروس في بيانات 5 يناير 649 حالة، وفي 6 يناير 548.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من

جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.