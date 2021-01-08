الإمارات تصنع لقاح «سينوفارم» الصينى ضد كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - توصلت الإمارات إلى اتفاق لتصنيع اللقاح المضاد لكورونا الذى طورته شركة أدوية «سينوفارم» المملوكة للصين محليا، إلى جانب تأمين الملايين من الجرعات الجاهزة.

وستبدأ الإمارات إنتاج اللقاح بموجب ترخيص من شركة تصنيع الأدوية الصينية فى وقت لاحق من هذا العام، «ليس فقط لتلبية الطلب

المحلى، وإنما أيضا الطلب العالمى المتوقع».

وأعلنت الدكتورة نوال الكعبى رئيسة اللجنة الوطنية للإدارة السريرية لفيروس كورونا عن وجود خطة «لتحقيق مناعة القطيع فى وقت لاحق من هذا العام بتوزيع اللقاحات على ما يصل

إلى 70% من السكان».

وتلقت الامارات 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم حتى الآن، وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى دولة الإمارات أعلنت الموافقة على التسجيل الرسمى للقاح سينوفارم.

وأعلنت الصين، الأسبوع الماضى، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح، بعدما أعلنت الشركة أنه ثبت أن اللقاح الذى تنتجه فعال بنسبة 79.3% فى البيانات الأولية من المرحلة النهائية من الاختبارات.