السلطتان فى الكويت.. إلى أين؟

ياسر رشاد - القاهرة - فى الوقت الذى احتفلت فيه الكويت بإنجازاتها فى تحقيق المصالحة الخليجية - الخليجية - المصرية، جاء الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح من النواب ثامر السويط، وخالد العتيبى، وبدر الداهوم، وبدعم وتأييد 38 نائبا، ليدخل الكويت فى نفق أزمة جديدة. وقد تصاعدت تلك الأزمة عقب رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية، الأربعاء الماضى، لعدم حضور الحكومة بالكامل. وقد شهد الشارع الكويتى تكهنات عديدة فى أكثر من اتجاه، وإنْ كان سيناريو استقالة الحكومة الأكثر رسوخاً لدى غالبية النواب، لا سيما مع تردد أنباء، عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصاً أنها ردت على تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعدم الحضور.

وبمتابعة الأحداث، وفور رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة «وفق المادة 116»، إجتمع عدد من النواب فى اجتماع باستراحة النواب، وبحثوا خلاله آلية التعامل مع الحكومة، وكان رأى غالبية الحضور التريث إلى حين صدور أى قرار من الحكومة، على أن تبقى الكتلة فى حال اجتماع مستمر، وفقاً لتطور الأحداث. ونقلت مصادر صحفية كويتية عن مصادر برلمانية أن النواب استعرضوا الخيارات الحكومية، ومن بينها تقديم رئيس الوزراء استقالته ومن ثم تكليفه مجدداً، على أن يطول تشكيل الحكومة الجديدة لفترة ما بين شهر وشهرين، فيما يشبه «كسب الوقت» بين السلطتين بهدف امتصاص حماسة النواب، وإعطاء الخالد الفرصة لإيجاد صيغة توافقية مع عدد منهم، على ملفات معينة.

ووسط الترجيحات بإعادة تكليف الخالد بتشكيل الحكومة من جديد، أكدت المصادر أن نواباً حضروا الاجتماع أكدوا أن التعامل مع رئيس الوزراء وصل إلى طريق مسدود، وأن عودته ستُقابل باستجواب آخر، لأنه رفض التعاون مع المجلس وأصر على السير فى الاتجاه المعاكس للإرادة الشعبية. وسط هذه الأجواء، ارتفعت قائمة مؤيدى استجواب رئيس الوزراء إلى 38 نائباً، بانضمام النائبين على القطان وأحمد الحمد إليها، فيما لم يُحدد 10 نواب مواقفهم.

ويرى النائب شعيب المويزرى أن عدم

التعاون مع الحكومة واجب فرضته الإرادة الشعبية، مطالباً الحكومة الجديدة بفك التحالف مع أى مجموعة ضد مصلحة الشعب وألا يعود أى وزير مؤزّم، كما دعا رئيس الوزراء إلى طلب إعفائه من العودة لرئاسة مجلس الوزراء، وقال المويزرى لن نقبل بوجود أى شخص لا يحترم الإرادة الشعبية. وذكرت المصادر أن مصير الخيارات الدستورية للتعاطى مع انسداد أفق العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، انتهى لجهة استقالة حكومة سمو الشيخ صباح الخالد، على أن يعاد تكليف الخالد رئيساً للوزراء.

وكشفت المصادر أن عملية التشكيل الحكومى المرتقب الإعلان عنه بعد إعادة تكليف الخالد، ستمتد بين 45 إلى 60 يوماً، مشددة على انها فرصة لإزالة أجواء الاحتقان وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة المقبلة. وكانت مسيرة السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تعثرت على جسر الاستجواب الثلاثى الذى وجه إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ومدعوماً بتأييد 36 نائباً.

ومن الناحية الاقتصادية أكتست جميع مؤشرات بورصة الكويت باللون الأحمر الأربعاء، على وقع الاحتقان السياسى بين السلطتين، متجاهلةً ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ فبراير 2020، وذلك بعد إعلان السعودية عن خفض طوعى إضافى للإنتاج خلال شهرى فبراير ومارس. وكانت عقود خام برنت القياسى العالمى تسليم مارس قد صعدت بنسبة 1٫6٪ إلى 54.4 دولار للبرميل خلال تعاملات الأربعاء، بعدما قفزت بنحو 4٫9٪ أول من «الثلاثاء». وكبّد التأزيم السياسى بين السلطتين بورصة الكويت خسائر سوقية بلغت 196 مليون دينار فى جلسة تداولات الأمس، نتيجة تراجع مؤشرات 8 قطاعات، مقابل تسجيل 5 قطاعات مكاسب طفيفة.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 7٫0٪ ليستقر عند مستوى 6030 نقطة، من خلال تداول 53.1 مليون سهم، بقيمة 17.6 مليون دينار، فى حين

تراجع السوق العام بنسبة %0.6، و«الرئيسي» بنحو 3٫0٪، و«رئيسى 50» بـ4٫0٪. وانحسرت السيولة المتداولة فى البورصة بنسبة 42٪ لتبلغ 25.7 مليون دينار، كما تراجع حجم التداولات بنسبة 24٫8٪ إلى 196 مليون سهم، والصفقات بنسبة 26٫3٪ بواقع 8119 صفقة. على صعيد متصل، وقالت مصادر صحفية إن السوق تعانى منذ أيام من عزوف جزئى لشركات الاستثمار، وزيادة نشاطها فى جلسات محددة، ما يرفع أو يخفض منسوب السيولة وحجم التداولات. وأشارت إلى أن تراجع السوق يبقى عند مستويات محدودة، منوهاً إلى أن الاحتقان السياسى أصبح معتاداً فى الكويت، ولا يقلق المستثمرين بشكل كبير بقدر قلقهم من المعطيات الاقتصادية الأخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى توقعت فيه مصادر أن يلتئم مجلس الوزراء فى اجتماع غير اعتيادى لحسم خيارات الحكومة، والتى منها تقديم استقالة الى الأمير الشيخ نواف الأحمد، وذلك على خلفية تقديم الاستجواب الثلاثى. وأكدت المصادر أن الاستجواب سياسى، وان المحكمة الدستورية غير معنية بالنظر فيه، ولا أحد يستطيع التعقيب عليه لأنه عمل برلمانى صرف، ولا مجال لإحالته الى المحكمة الدستورية، فليس من اختصاص المحكمة الدستورية أن تحكم على الاستجوابات بأنها صحيحة أو تحمل مخالفة، فالمحكمة الدستورية لا تنظر الى الاستجواب على انه دستورى أو غير دستورى، وإنما هى معنية بتفسير مواد الدستور، وقد سبق أن فسرت مواد الدستور المتعلقة بالاستجواب، مثل المادتين 101 و102 من الدستور، ومن الضوابط التى أرستها أنه لا يجوز الاستجواب مطلع الفصل التشريعى، وأيضا هى تنظر بمدى دستورية قانون أو لائحة من عدمها.

وأشارت المصادر الى أنه لا مجال أيضا لإحالته الى اللجنة التشريعية، فالحكومة لم تعد تملك أغلبية فى المجلس بعد تأييد 38 نائبا للاستجواب. هذا، ورأت مصادر أخرى أن استجواب رئيس الوزراء يحمل شبهات دستورية، ففى المحور الأول الخاص بتشكيل الحكومة تضمن تدخلا مباشرا فى الاختصاصات الأصيلة للسلطة التنفيذية ولرئيس الحكومة، مضيفة أن التدخل أيضا فى الحق الدستورى للحكومة بالمشاركة فى التصويت لانتخابات رئيس وأعضاء مكتب المجلس، والمحور الثالث الخاص ببرنامج عمل الحكومة، لأنه لم يمر سوى 20 يوما فقط على تشكيلها ووجه لها الإخلال بالمادة 98 وهى لم تكمل الشهر من عمرها، مشيرة إلى حق الحكومة فى إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية لتقول كلمتها. وحول إعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أوضحت المصادر بأنه ليس لديها علم بذلك وان كانت تعلم ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أصلاً «زاهد فى المنصب».