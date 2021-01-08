السعودية تطلق خدمة الجواز الصحى لمن حصل على لقاح فايزر

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت وزارة الصحة السعودية برئاسة الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى «سدايا»، خدمة الجواز الصحى عبر تطبيق «توكلنا»، والتى تمكن المسافرين الذين حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاح فايزر، من إنهاء إجراءات السفر بأسرع وقت، كما أنها تتيح للسلطات الصحية بالمطارات الأخرى حول العالم، التأكد من تلقى المسافر كافة جرعات التطعيم وأنه محصن ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن خدمة

الجواز الصحى، ستتاح فقط لمن تلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر، للتأكد من أن الحائز على هذا الجواز محصن من العدوى وبالتالى يتمكن من السفر والانتقال بأمان.

جاء ذلك بعد انطلاق حملات التطعيم للجرعة الثانية من لقاح فايزر فى مدينة الرياض، حيث تلقى وزير الصحة اللقاح داخل مركز لقاحات كورونا بوسط العاصمة، الرياض، ضمن خطة اللقاحات التى تنفذها

وزارة الصحة.

وأطلقت المملكة العربية السعودية حملة تطعيم على أعلى مستوى منذ قرابة أسابيع، لتوفير لقاح فايزر للمواطنين لتكون من أوائل الدول التى وفرت لقاح كورونا، وأطلقت خدمة الجواز الصحة لتسهيل السفر على المواطنين خارج الأراضى السعودية.

وأكد وزير الصحة السعودى على استمرار خطة اللقاحات التى بدأت منذ فترة داخل المملكة، من ضمن محاولات التصدى لانتشار الفيروس بين المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الإصابات والوفيات، مع ظهور السلالة الجديدة التى انتشرت من بريطانيا إلى العديد من البلدان حول العالم، فمن المقرر أن يتم التوسع فى افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا.