قمة خليجية تاريخية لتعزيز التضامن والاستقرار

ياسر رشاد - القاهرة - اتجهت أنظار دول العالم الثلاثاء الماضى إلى القمة الحادية والأربعين لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى عُقدت فى مدينة العلا بالسعودية، هذه القمة التى أسفرت عن لم الشمل الخليجى وطى صفحة الخلافات وتعزيز التضامن والاستقرار بين دول الخليج، وأكدت الأهداف السامية لمجلس التعاون التى نص عليها النظام الأساسى بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس فى جميع المجالات وصولاً إلى وحدتها وتعزيز دورها الإقليمى والدولى، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة فى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء فى المنطقة.

وكان من أبرز مشاهد القمة الخليجية 41، إطلاق مسمى «السلطان قابوس والشيخ صباح» عليها، عرفاناً لما قدماه الراحلان سلطان عُمان قابوس بن سعيد وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد – طيب الله ثراهما - من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن فى دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجى.

أعمال جليلة وإنجازات كبيرة

وقد تضمن البيان الختامى الصادر عن قمة «السلطان قابوس والشيخ صباح»، التعبير عن عميق مشاعر الآسى والحزن لوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة والإنجازات الكبيرة ورحلة حافة بالعطاء الصادق والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير سلطنة عُمان وتقدمها وازدهارها، ورخاء شعبها وللأمتين

العربية والإسلامية، كما عبر عن صادق التقدير لدور الفقيد الراحل فى تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولما قدمه من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية وسلام المنطقة والعالم.

كما رحب بيان القمة الخليجية الختامى بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وأعرب عن ثقته التامة بأن السلطان هيثم سيُعزز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لسلطنة عُمان فى دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجى، وتحقيق أهدافه السامية مع إخوانه قادة المجلس والحفاظ على أمن مجلس التعاون وتثبيت قواعده بما يحقق الاستقرار.

مشاركة متميزة

وقد ترأس وفد سلطنة عُمان فى القمة الخليجية رقم 41، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُمانى لشئون مجلس الوزراء، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى فى مقدمة مستقبلى رئيس الوفد العُمانى لدى وصوله مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز فى محافظة العُلا السعودية.

وحرص فهد آل سعيد فور وصوله وقبل انطلاق القمة على الإدلاء ببيان صحفى، أكد خلاله على أن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات ومستجدات

يستوجب تنسيق المواقف وتحديد أفضل الوسائل للتعامل مع التحديات حفاظاً على مصالح المنطقة وتحقيقاً لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والأمان، وقال: «بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة بالسعودية الشقيقة، فإنه ليشرفنى رئاسة وفد السلطنة نيابة عن جلالة السلطان هيثم بن طارق، وأن أنقل تحياته إلى إخوانه القادة مقرونة بالتمنيات الطيبة للمؤتمر بالتوفيق فى تحقيق الأهداف المرجوة».

وأضاف نائب رئيس الوزراء العُمانى أن مجلس التعاون الخليجى حقق العديد من الإنجازات على جميع الأصعدة مما يتطلب معه بذل المزيد من الجهود لتعزيز التطوير فى كافة القطاعات دعماً للمكتسبات التى تحققت منذ تأسيس المجلس عام 1981م، مؤكداً مواصلة سلطنة عُمان دعمها لمسيرة مجلس التعاون، وتقدير السلطنة للسعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، وأن ينعم المولى عز وجل على الشعب السعودى الشقيق وكافة شعوب المجلس باطراد الخير والتقدم والازدهار.

رسالة خطية

وبعد اختتام أعمال القمة بعث رئيس الوفد العُمانى ببرقيات شكر للقيادة فى المملكة العربية السعودية، ضمنها الشكر والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حُسن استقبال وضيافة، وقد ضم الوفد العُمانى المُشارك بالقمة: بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزير الخارجية، والدكتور عبد الله بن محمد السعيدى وزير العدل والشئون القانونية، وعدد من المسئولين العُمانيين.

وعلى هامش أعمال القمة سلم وزير الخارجية العُمانى بدر البوسعيدى نظيره السعودى فيصل بن فرحان، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات.