طرح مواد جديدة بمجلس النواب الأمريكي لعزل ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت مصادر مطلعة، بأن الديموقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يعتزمون إدخال مواد جديدة لعزل الرئيس الحالى، دونالد ترامب يوم الاثنين ، للمطالبة بإقالته من منصبه.

وأضافت المصادر إن البنود والعبارات الي تعتبر وتتناول اتهامات رسمية في سوء السلوك والتصرف للرئيس، صاغها النواب الديمقراطيون ديفيد سيسلين وتيد ليو وجيمي راسكين في أعقاب هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونجرس هذا الأسبوع، وفقا لروسيا اليوم.

بيلوسى تصف ترامب بالمختل

يذكر أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، قالت "تحدثت مع الموظفين المسؤولين عن البيت الأبيض، بشأن الإجراءات الاحترازية، لمنع ترامب مع القيام بأعمال

عدائية أو شن ضربة نووية"، وتابعت بقولها "الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة".

وكان ترامب قد أعلن في سابقة تاريخية عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير".

وجاءت تصريحات ترامب، بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في

الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارا وتكرارا رفضه نتيجة الإنتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونجرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونجرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

​وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونجرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونجرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ"عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".