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خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقى، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس المستجد.
وقالت الوكالة إن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، «رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن».
وقال معاليه للوكالة «اليوم، تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه، سلمه الله، على الوقاية من هذا الفيروس. وهذه المبادرة منه - حفظه الله - هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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