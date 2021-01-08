بيلوسي: الكونجرس سيتحرك إذا لم يتنح ترامب طوعاً

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، أن الكونجرس سيتحرك سريعاً في حال لم يتنح الرئيس دونالد ترامب «طوعاً وفي وقت وشيك».

لكن زعيمة الديمقراطيين لم تحدد طبيعة هذا التحرك ولا وقته.

ونقل مراسل لقناة «سي ان ان» التلفزيونية الأميركية أن بيلوسي أبلغت نوابا ديمقراطيين بأنها تفضل تفعيل المادة 25 من الدستور أو استقالة ترامب على المساءلة.

وأضافت بيلوسي أنها تواصلت مع الجيش الأميركي للتأكد من أن الرئيس ترامب لن يكون قادراً على استخدام الرموز النووية.

وكتبت رئيسة مجلس النواب، في رسالة إلى زملائها الأعضاء «تحدثت هذا الصباح إلى رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة بهدف تجنب أن يشن رئيس غير متزن هجمات عسكرية عدائية أو يستخدم رموز الإطلاق ويأمر بضربة نووية».

وأوضح مراسل «سي ان ان» أن بيلوسي أبلغت الديمقراطيين الأعضاء في مجلس النواب بأنها تلقت تطمينات بأن هناك إجراءات أمان إذا ما أراد ترامب إطلاق سلاح نووي.

وارتفعت، أمس الخميس، دعوات تطالب بعزل الرئيس ترامب بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس للاعتراض على التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة في حادث نادر اعتبره الكثيرون اعتداء على الديمقراطية.

صدرت أبرز تلك الدعوات عن بيلوسي التي طالبت مايك بنس نائب الرئيس الأميركي والوزراء في الإدارة الأميركية بعزل ترامب من منصبه فوراً بموجب التعديل 25 من الدستور.

كما دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى عزل ترامب من السلطة على الفور. وقال، في تغريدة على حسابه على «تويتر»، إن «ما حدث أمس بالكونجرس الأميركي هو تمرد ضد الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس... لا ينبغي للرئيس البقاء في السلطة ليوم واحد بعد ذلك».

كما صدرت دعوات من الجمهوريين بعزل ترامب.

وطالب النائب في مجلس النواب آدم كينزنجر من الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي لإقصاء ترامب من السلطة.

وقال كينزنجر، في مقطع فيديو على تويتر، إن «كل المؤشرات تدل على أن الرئيس أصبح مضطرباً ومنفصلاً، ليس فقط عن تأدية واجبات منصبه أو حتى القسم، بل عن الواقع ذاته».

ودعا حاكم ولاية ماريلاند الجمهوري لاري هوجان، اليوم الخميس، لاستقالة ترامب أو عزله عن المنصب. وقال إنه ينبغي لمايك بنس نائب الرئيس تولي السلطة لضمان نقلها سلمياً للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وقال مايك ريتشي المتحدث باسم هوجان، في تغريدة على تويتر، «الحاكم هوجان يدعو بنس نائب الرئيس لتولي المسؤولية وتنفيذ انتقال سلمي للسلطة».

وقال هوجان، وفقاً لما نقلته محطة إذاعية في مدينة بلتيمور «أعتقد أنه ليس هناك شك في أن أميركا ستكون أفضل حالاً إذا استقال الرئيس ترامب».