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السعودية ترفع حظر السفر وتفتح المنافذ اعتباراً من 31 مارس

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:41
طائرة تابعة للخطوط الجوية
عربي ودولي

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن المملكة سترفع الحظر عن رحلات الطيران الدولية، اعتباراً من الأربعاء 31 مارس 2021.
وأضافت الوكالة أنه سيسمح للمواطنين السعوديين «بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل».
وأضافت الوكالة «يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية».

المصدر: وكالات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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