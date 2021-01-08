السعودية ترفع حظر السفر وتفتح المنافذ اعتباراً من 31 مارس

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن المملكة سترفع الحظر عن رحلات الطيران الدولية، اعتباراً من الأربعاء 31 مارس 2021.

وأضافت الوكالة أنه سيسمح للمواطنين السعوديين «بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل».

وأضافت الوكالة «يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية».