لأول مرة في أمريكا منذ 150 سنة.. ترامب لن يحضر حفل تنصيب بايدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.



وكتب ترامب في تدوينة على تويتر، "إلى جميع من سألوا، لن أحضر حفل التنصيب في 20 يناير".



وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب موقفه بوضوح من حضور تنصيب خلفه بايدن الذي صادق الكونغرس، الأربعاء، على نتائج انتخابه.



وهذه المرة الأولى منذ 150 عاما التي لا يشارك فيها رئيس أميركي في تنصيب خلفه.



وذكرت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يغادر ترامب إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم التنصيب.



وبعد يوم من اقتحام متظاهرين مناصرين له مبنى الكونغرس، دعا ترامب الخميس إلى "المصالحة وتضميد الجراح"، ووصف اقتحام الكونغرس بـ"الهجوم المشين".



وسينتقل بايدن الذي صادق الكونغرس على فوزه، إلى البيت الأبيض بعد 13 يوما، ليبدأ مهامه الرئاسية.



المصدر: وكالات