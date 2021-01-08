أمريكا تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 8:57 مساءً

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق فالح الفياض.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات على الفياض مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان وقمع للمتظاهرين في تشرين الاول 2019 وذلك بالتواصل مع إيران.

وقال وزير الخارجية، ستيفن منوتشين: “فالح فياض وغيره من المتشددين والسياسيين المتحالفين مع طهران وجهوا وأشرفوا على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، وشنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني”.

كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من حقهم في الاحتجاج السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم.