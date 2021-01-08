بيلوسي تعلن أنها ناقشت مع الجيش سبل منع ترامب من استخدام الرموز النووية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الاميركي نانسي بيلوسي الجمعة انها تواصلت مع الجيش الاميركي للتأكد من ان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يكون قادرا على استخدام الرموز النووية، متوعدة بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعا.

وكتبت رئيسة مجلس النواب في رسالة الى زملائها الاعضاء "تحدثت هذا الصباح الى رئيس الاركان الاميركي مارك ميلي لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة بهدف تجنب أن يشن رئيس غير متزن هجمات عسكرية عدائية أو يستخدم رموز الاطلاق ويأمر بضربة نووية"، متعهدة أن يتحرك الكونغرس إذا لم يتنح ترامب "طوعا وفي وقت وشيك"، من دون ان تحدد طبيعة هذا التحرك.

واضافت "وضع هذا الرئيس غير المتوازن لا يمكن أن يكون أكثر خطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأميركي من هجومه على بلدنا وديموقراطيتنا".

وتابعت بيلوسي في رسالتها أنها مستعدة لبدء إجراءات عزل ترامب إذا لم يتنح طوعا أو إذا لم يبدأ نائب الرئيس مايك بنس عملية منصوص عليها في التعديل الخامس والعشرين من الدستور تسمح له وللحكومة عزل الرئيس.

وأكدت أنه "إذا لم يترك الرئيس منصبه قريبا وبشكل طوعي، فإن الكونغرس سيتحرك".

واكد المتحدث باسم الجنرال مارك ميلي الكولونيل ديف باتلر حصول الاتصال لوكالة فرانس برس.

وقال ان بيلوسي "بادرت الى الاتصال برئيس الاركان. لقد رد على اسئلتها بالنسبة الى شبكة القيادة النووية".

وطلبت بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس من بنس مناقشة تطبيق التعديل الخامس والعشرين لكنه لم يستجب لطلبهما.

وقالت في رسالتها الجمعة "ما زلنا نأمل في أن نسمع منه ردا إيجابيا في أسرع وقت ممكن".