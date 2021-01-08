شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يعلن عدم حضوره مراسم تنصيب بايدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقررة في 20 من الشهر الجاري.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر «لكل من سألني.. أنا لن أحضر مراسم التنصيب في 20 يناير».

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من تغريدة أقر فيها ضمنيا بخسارته في الانتخابات وتعهد بانتقال سلس للسلطة وسط تنامي الضغوط والدعوات لعزله من منصبه قبل أيام من انقضاء فترة ولايته.

وكانت أحداث العنف التي وقعت الأربعاء جاءت بعد ساعات من تشجيع ترمب لأنصاره بالتصدي لنتائج الانتخابات بينما كان الكونغرس يصادق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر الماضي.