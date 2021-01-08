شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بحسب ما ذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس)

من جهته، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال الربيعة: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه - حفظه الله - هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".