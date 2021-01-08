شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول جمهوري: عزل ترامب «سيؤدي إلى زيادة الانقسام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: أ ف ب

حذر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي الديموقراطيين، الجمعة، من أن إطلاق آلية لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب «سيؤدي إلى زيادة الانقسام في البلاد» بعد المواجهات التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي.

وكتب ماكارثي رداً على تأكيد الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي الاستعداد للتحرك إذا لم يغادر ترامب البيت الأبيض في أسرع وقت، أن «إطلاق آلية عزل بحق الرئيس قبل 12 يوماً فقط من انتهاء ولايته سيؤدي فقط إلى زيادة الانقسام في بلادنا».