شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تخلف قتيلاً وتسبب اضطرابات في حركة المرور في الدار البيضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط - أ ف ب

تسببت أمطار غزيرة هذا الأسبوع في اضطراب حركة المرور في الدار البيضاء كبرى مدن المغرب، حيث غمرت المياه شوارع رئيسية، كما خلفت سقوط قتيل في انهيار سقف فرن.

وراوح مستوى الأمطار التي هطلت على المدينة بين 35 و100 ملمتر بين الاثنين والجمعة، بحسب مديرية الأرصاد الجوية التي توقعت استمرار الأمطار غزيرة حتى الاثنين في عدد من مناطق المغرب بينها الدار البيضاء ومحيطها.

وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات لشوارع رئيسية وسط المدينة أو في مخارجها تغمرها المياه منذ ليل الثلاثاء، ما أدى إلى تعطل حركة مرور السيارات والترام بالمدينة، فضلاً عن اضطراب حركة القطارات المؤدية إليها الخميس.

وتسببت الأمطار الغزيرة أيضاً بمقتل شخص واحد وجرح أربعة آخرين إثر انهيار سقف فرن تقليدي بأحد أحياء المدينة ليل الخميس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وأنقذ شخصان إثر انهيار منزل آخر كان مدرجاً في عداد المباني الآيلة للسقوط، وفق ما نقلت الوكالة عن السلطات المحلية مشيرة إلى استمرار البحث عن آخرين يحتمل وجودهم في المنزل قبل انهياره.