شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى أعمال العنف في مبنى الكابيتول إلى خمسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

نكست أعلام الكابيتول، الجمعة، بعد وفاة شرطي أصيب خلال صدامات مع أنصار دونالد ترامب في مبنى الكابيتول ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا العنف إلى خمسة.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان إن براين سيكنيك الذي أصيب خلال «تدافع جسدي مع المحتجين» الذين اقتحموا الكونجرس الأربعاء، توفي متأثراً بجروحه مساء الخميس.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر، أن سيكنيك الذي بدأ الخدمة قبل 12 عاماً، تعرض للضرب على رأسه بعبوة لإطفاء الحرائق. وتعتزم الشرطة الفدرالية (إف بي آي) فتح تحقيق في جريمة قتل، وفق العديد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وقتل خلال أعمال العنف الذي وقعت الأربعاء في محيط الكونجرس، أربعة أشخاص آخرين. فقد قضت آشلي بابيت المؤيدة للرئيس والتي كانت تشارك في الاحتجاج، برصاص الشرطة.

ولقي ثلاثة أشخاص آخرون مصرعهم، هم شابة تدعى روزان بويلاند (34 عاماً) ورجلان هما كيفن غريسون (55 عاماً) وبنجامين فيليبس (50 عاماً) في حرم الكابيتول إثر «حالات طبية طارئة»، وفقاً لشرطة واشنطن.