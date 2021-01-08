شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي للشارقة وجيد للوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل الشارقة مع ضيفه الوصل صفر-صفر الجمعة في ختام ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم.

ويعد التعادل جيداً للوصل قبل لقاء الإياب في أرضه بزعبيل، علماً بأن«الإمبراطور» لعب بتشكيلته الأساسية التي غاب عنها فابيو ليما الموقوف فقط.

في حين يعد التعادل سلبياً للشارقة الذي لعب بتوليفة أغلبها من الاحتياطيين ضمت درويش محمد في حراسة المرمى وعبدالله غانم وسالم سلطان وعلي الظنحاني وعبدالعزيز الكعبي ومحمد عبدالباسط وشوكوروف وخالد باوزير وسيف راشد ولوان وسالم صالح.

كانت البداية لصالح الشارقة الذي غاب عنه الثلاثي كورنادو وويلتون وكايو، وتصدى حميد عبدالله حارس الوصل في الدقيقة 11 بعد تصديه لكرة سالم صالح المنفرد تماماً بعد تمريرة رائعة من زميله شوكوروف،وسيطر الوصل بعدها وكان الأكثر وصولاً لمرمى أصحاب الأرض فيما لجأ "الملك" لتأمين دفاعه مع الاعتماد علي المرتدات، وفي الدقيقة 42 سدد البرازيلي لوان بيريرا كرة قوية تصدى لها حارس الوصل على دفعتين .

لم تتغير وتيرة المباراة في الشوط الثاني، وكاد البديل وليد الحمادي أن يخطف الفوز لفريقه في الدقيقة 88 لولا تألق درويش محمد حارس مرمى الشارقة، الذي عاد وأنقذ مرماه من تسديدة قوية من حبوش صالح .