وسائل إعلام أمريكية: التصويت على عزل ترامب الأسبوع المقبل.. وتحركات سريعة لمنعه من إصدار أوامر بشن ضربات نووية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الديمقراطيون قد يصوتون على قرار عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يناقشون إمكانية المضي قدماً في إجراءات عزل ترامب قبل أن يترك منصبه رسمياً في 20 يناير.

ووفقاً للوكالة، فإن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ناقشت احتمال مساءلة ترامب وتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي.

وتنص هذه المادة على إمكانية عزل الرئيس الأمريكي قبل انتهاء ولايته، إذا تقدم نائب الرئيس وغالبية أفراد إدارته بمذكرة إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بأن الرئيس عاجز عن القيام بمهام منصبه، ويتولى نائب الرئيس السلطة فورا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تاميز" عن النائبة كاثرين كلارك من ولاية ماساتشوستس، قولها إنه إذا لم يطالب نائب الرئيس مايك بنس بالتعديل الخامس والعشرين لإعفاء ترامب قسرًا من واجباته ، فإن الديمقراطيين مستعدون للتحرك بحلول منتصف الأسبوع المقبل لمقاضاته مرة ثانية.

ويتوقع محللون أن تأخذ مطالب مساءلة ترامب البرلمانية والمطالب بعزله وقتاً طويلاً، موضحين أن الكونجرس لن ينجح في عزله خلال الـ13 يوم المقبلة.

وفي السياق ذاته، قالت نانسي بيلوسي، إنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة فيما يتعلق بإجراءات احترازية لمنع ترامب من اقتراف أعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.

والأربعاء الماضي، اقتحم مجموعة من أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن ليدخلوا القاعة الرئيسية التي شهدت جلسة المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الاتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب، اليوم الجمعة، في سابقة تاريخية، عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير".

ويأتي إعلان ترامب بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مراراً وتكراراً رفضه نتيجة الإنتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.