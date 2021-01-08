شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز أداء اليمين الدستورية للنواب فى أكثر من جلسة؟ فقيه دستورى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى الثلاثاء المقبل، بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير الساعة الحادية عشر صباحا.

وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء اليمين الدستورية لـ594 نائبا من إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم نحو 596 "هناك 3 حالات وفاة لنواب بعد انتخابهم وهناك مقعد دير مواس بالمنيا مازال مؤجلا لم تجرى عليه الانتخابات".

ويقول الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن الجلسة الافتتاحية يرأسها أكبر الأعضاء سنا ويعاونه أصغر عضوين، مضيفا: "بالقطع كل النواب سيحضرون الجلسة عدا الذين سيكون لديهم ظرفا طارئا مثل حالة مرضية".

ولفت إلى أن الجلسة ستشهد أداء اليمين حيث سيؤدى كل نائب اليمين فى قاعة المجلس منفردا بحيث يتم المناداة على كل النواب بالترتيب الذى تضعه الأمانة العامة.

وأضاف: "يفتتح رئيس الجلسة وهو أكبر الأعضاء سنا الجلسة بأن يقول بسم الله بسم الشعب بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون افتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب".

ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ثم قرارات الهيئة الوطنية بإعلان نتائج الانتخابات ثم يبدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين الدستورية ومعاونيه أصغر النائبين سنا ثم باقى النواب.

ويقول الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إنه لابد أن يؤدى العضو اليمين كما جاء نصه بالدستور دون أى تعديل بالزيادة أو النقص ونصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة"، مضيفا أن أداء القسم طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يمكن أن يتم تأديته فى أكثر من جلسة، مشددا على أن النائب يبدأ ممارسة مهام العضوية عقب أداء القسم.

وأشار الدكتور فوزى إلى أن المادة 276 من اللائحة الداخلية تبيح أداء القسم فى أكثر من جلسة حيث تنص على أن يبدأ بأداء هذه اليمين رئيس الجلسة والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك، وتنتهى مهمة رئيس الجلسة الافتتاحية بانتخاب رئيس المجلس.