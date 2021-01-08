تحضيرا لـ “شان الكاميرون”.. المنتخب المحلي “يفوز” علی غينيا

جدة - عبدالحي حسين - نجح المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الذي يقوده المدرب حسين عموتة، في الفوز بهدفين لواحد في المباراة الودية، التي جمعته بمنتخب غينيا، تحضيرا لنهاٸيات امم افريقيا للاعبين المحليين بالكاميرون.

وافتتح المنتخب الوطني حصة التهديف بواسطة اللاعب خافي في الدقيقة 72، قبل أن يعدل المنتخب الغيني النتيجة بواسطة فيكتور في الدقيقة80، لينجح بعدها اللاعب لفقيه في توقيع هدف الفوز في الوقت بدل الضاٸع.

ويضع المنتخب المحلي اخر اللمسات علی تحضيراته قبل شد الرحال صوب الكاميرون، في رحلة الدفاع عن اللقب القاري للاعبين المحليين.