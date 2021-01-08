مغني الراب “ديزي دروس” مستعد للاعتذار من سامية أقريو علنا.. ما القصة؟

جدة - عبدالحي حسين - عبر مغني الراب “ديزي دروس” عن رغبته في تقديم اعتذار علني من الممثلة سامية أقريو، بعدما أقحمها في أغنية “المتنبي”، الصادرة، العام الماضي.

وحاول “ديزي دروس” تقديم اعتذاره لسامية أقريو في رسالة عبر أنستغرام، لكنه فوجئ بحظرها لحسابه، وهو ما شاركه مع الجمهور، اليوم الخميس.

وديزي دروس واعد جمهوره بتقديم إعتذار علني لسامية أقريو، في بث مباشر، مؤكدا أنه لن يمانع في أن يكون ذلك بحضورها إن وافقت.

وقال ديزي دروس إنه كان يشاهد الفنانة سامية أقريو عندما كان صغيرا، وهو يحترمها، معتبرا أن “دون بيغ هو من تسبب في إقحامها في “الكلاش”.

وأقحم ديزي دروس شخصيات شهيرة في الساحة الفنية في أغنية “المتنبي”، مستهدفا إياهم في “كلاشات”، لأنهم تفاعلوا مع “كلاش” دون بيغ له، في أغنية “170 kg”.