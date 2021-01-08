التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1543 بكورونا.. 55% في جهتي البيضاء والرباط

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1543 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 514 حالة جديدة، منها 387 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 339 حالة، منها 215 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 224 حالة، منها 72 بسلا.

وبجهة مراكش آسفي سجلت 110 حالة، منها 40 بمراكش.

وبجهة سوس ماسة سجلت 105 حالات، ثم 90 بجهة الشرق، وبجهة فاس مكناس سجلت 46 حالة، ثم 40 حالة بدرعة تافلالت، و26 حالة ببني ملال خنيفرة، و17 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و15 حالة جهة كلميم واد نون، و10 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، .

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