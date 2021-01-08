مرشد إيران يمنع استيراد لقاحات كورنا الأمريكية والبريطانية

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت إيران، اليوم الجمعة، حظر استيراد لقاحي “فايزر- بيونتيك” الأمريكي، و”أسترازينيكا- أكسفورد” البريطاني، المضادين لفيروس كورونا.

وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، خلال كلمة متلفزة، إن استيراد اللقاحين الأمريكي، والبريطاني “ممنوع”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأضاف خامنئي: “حقا لا أثق بهما (الولايات المتحدة، وبريطانيا)، ففي بعض الأحيان يريدون اختبار لقاحاتهم في دول أخرى”، مشيرا إلى ارتفاع وفيات كورونا في الدولتين.

وتابع خامنئي: “كما أنني غير متفائل بشأن فرنسا”، وهو ما اعتبرته الوكالة الأمريكية “إشارة إلى عدم ثقة إيران بالغرب”. فيما وافق على استيراد لقاحات من أماكن “آمنة” أخرى، لم يسمها، مؤكدا في الوقت ذاته “دعمه لجهود بلاده لإنتاج لقاح مضاد للفيروس”.

وبدأت إيران اختبار لقاحاتها على البشر، في دجنبر الماضي، ومن المتوقع طرحها للسوق المحلي في الربيع المقبل.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد رفض استخدام أي لقاح أجنبي، في دجنبر الماضي، وفقا للمصدر ذاته.

ويتاح لإيران الوصول إلى طرق تأمين لقاحات كورونا، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها، بحسب الوكالة الأمريكية، كما أنها تشارك في مرفق “كوفاكس”، المعني بإتاحة لقاحات فيروس كورونا على الصعيد العالمي، التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وتطور شركة “فايزر” الأمريكية لقاحها بالتعاون مع نظيرتها الألمانية “بيونتيك”، فيما تطور شركة “أسترازينيكا” لقاحها بالتعاون مع جامعة “أوكسفورد” البريطانية.